Troca de médico com frequência? Entenda quando é ruim (ou bom)

Com uma relação mais satisfatória, respeitosa e empática com o novo médico, as chances de se aumentar a qualidade de vida e a adesão do paciente a tratamentos também são maiores.

A troca de profissional pode até desfazer alguma má impressão anterior (sobretudo quando se tem o azar de se consultar com um médico envolvido em alguma denúncia de negligência, imprudência ou imperícia) e aumentar a confiança e a comunicação do paciente, evitando conflitos e insatisfações.

A confiança é muito importante principalmente quando se precisa passar por uma cirurgia e é um elemento que favorece a expressão de informações relevantes para o médico. O paciente tende a valorizar o médico que dedica maior parte do seu tempo a escutá-lo e examiná-lo. Júlio Barbosa, médico pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e neurocirurgião

Contras de se optar pela troca

Trocar de médico sem uma indicação formal (como quando o quadro do paciente exige alguma especialidade) ou um motivo claro pode ser desvantajoso e até prejudicial de várias maneiras, aponta Taina Viana, cardiologista do Hospital São Rafael, da Rede D'Or, em Salvador.

"Para começar, você terá que construir do zero uma relação de confiança com o novo médico. Além disso, poderá ter despesas financeiras adicionais e desperdício de tempo. Ou ainda ter que refazer exames do zero, e a realização de exames em excesso pode gerar, além de custos, exposição do paciente a efeitos adversos", acrescenta a cardiologista baiana.