Do teatro à medicina: como atores ajudam médicos a serem mais humanos

"Em uma prova médica, é muito comum que um mesmo personagem seja interpretado por 40 atores diferentes, ao mesmo tempo, em salas diferentes, onde os residentes serão avaliados", complementa Emerson. O objetivo, neste caso, é que haja padronização.

Para que a prova seja igual para todos, é preciso que os 40 atores usem as mesmas palavras, o mesmo tom de interpretação, não fujam do roteiro, entre outras orientações específicas.

Emerson Rossini, ator e diretor teatral

O maior desafio nesse caso é lidar com o fato de que um lado da cena, o do ator, é treinado. Mas o outro, do aluno, não. Isso aumenta o risco de desvios no roteiro —afinal, não dá para prever o que será dito ou orientado pela pessoa avaliada.

As cenas são aplicadas intensamente durante a graduação em medicina da USP e a residência médica. Algumas especialidades, como as que lidam com mais emergências, ainda mais que outras. É o caso de UTI, ginecologia, obstetrícia e pediatria, por exemplo.

Sendo artes cênicas e medicina profissões distintas, é preciso diálogo entre as partes para que a situação seja a mais realista possível. "O ator não precisa entender de medicina, porque há um roteiro a ser seguido. E as orientações dos médicos são geralmente relativas às escalas de intensidade de dor, reações físicas possíveis, o que pode ou não ser dito em anamnese."