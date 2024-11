Por que memorizamos algumas coisas mais facilmente que outras?

O que você comeu no café da manhã na última sexta-feira? Se a resposta está na ponta da língua, ou é porque foi um dia marcante para você ou porque os produtos que estavam à sua disposição, muito provavelmente, eram seus favoritos.

Para o cérebro, é muito mais fácil se lembrar de algo que foi importante para nós de alguma maneira do que simplesmente armazenar todas as situações pelas quais passamos.

"Conseguimos decorar uma letra de música, mas ela será muito mais facilmente memorizada se no momento que a escutamos estamos em um encontro romântico. Outro exemplo é quando estamos conversando com alguém, porém com muitas perturbações ao redor (barulhos, outra pessoa falando, ou mesmo uma preocupação na nossa cabeça). Nossa atenção pode ficar mais dispersa e a memória daquela conversa ser mais difícil de ser guardada ou evocada", explica Juliana Luchin, médica neurologista.