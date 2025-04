Velocidade x2 do WhatsApp na vida: precisa mesmo viver no modo acelerado?

Não é à toa que temos a sensação de que estamos vivendo na velocidade x2 do WhatsApp.

E isso não é apenas uma impressão. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2023 constatou que 43% da população brasileira vive no modo acelerado.

Se é uma percepção coletiva, não é uma questão individual. Ou seja: o problema não está apenas em você. Não é você que não está dando conta. Estamos vivendo o que especialistas como o alemão Hartmut Rosa nomeiam de aceleração social do tempo.

Estados vivendo mais coisas em uma mesma unidade de tempo. O que antes levava décadas para acontecer, está acontecendo em anos; o que demorava anos, acontece em meses; e o que demandava meses, consome dias e assim por diante.

Na prática, estamos - como humanidade - vivendo transformações em um ritmo mais acelerado de fato. E isso vale para nosso cotidiano: quantas vezes você acabou o dia tendo feito um milhão de coisas e com a sensação de que não fez nada?

Além de deixar a vida x2 por fazermos mais coisas em menos tempo, a aceleração mexe com a nossa atenção e com a nossa condição de presença, fazendo a gente ficar menos consciente e deixando a gente no modo "automático".