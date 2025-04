'Bed Rotting': tendência de ficar na cama pode ser considerada autocuidado?

São sinais de adoecimento psicoemocional e que podem agravar com uso do celular.

Passar horas e horas na cama com a tecnologia digital pode gerar dependência. Esta, por sua vez, pode causar perda de interesse pelo mundo real e, em casos graves, transtornos e quadros psicóticos, fora má postura e dores. Bruno Pascale Cammarota, psiquiatra e mestre em saúde pública

Smartphones ainda são prejudiciais sobretudo se manipulados antes de dormir, pois a luz azul de suas telas reduz a produção de melatonina, o hormônio do sono. Mesmo durante o dia, se usado continuamente na cama, o celular pode hiperativar e condicionar o cérebro a conteúdos incessantes e recompensas não funcionais, e fazer você não associar mais sua cama exclusivamente à sensação de descanso.

Como sair da cama e garantir bem-estar

Se a procrastinação advém do desejo de escapar de pressões que podem ser tanto externas como internas, o primeiro passo é reconhecer a presença de problemas e buscar solução para eles.

"É necessário identificar se o quadro é decorrente de transtorno ou não. Se for, seria importante uma abordagem psicoterápica e medicamentosa. Do contrário, identificar qual a motivação e enfrentá-la com suporte profissional", orienta José Brasileiro, psiquiatra e professor.