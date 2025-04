'Adolescência': 4 dicas para evitar que a internet 'molde' a mente dos jovens

"O objetivo não é eliminar as telas completamente, mas criar um relacionamento mais saudável com a tecnologia. Pais que se envolvem em conversas, estabelecem limites e educam seus filhos sobre alfabetização midiática os ajudarão a navegar no mundo digital com segurança", avalia Buchwald.

Além de regular o tempo de tela, especialistas em saúde pedem ainda programas educacionais sobre a importância da prática de exercícios e de uma dieta saudável e nutritiva.

Mas qual o impacto de 'Adolescência'?

A série está impactando até mesmo decisões governamentais. Após o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dizer que assistiu a ela, o governo do Reino Unido quer agora buscar soluções para o "problema emergente e crescente" representado pela radicalização online de meninos.

O temor de que os adolescentes estejam sendo corrompidos por coisas fora do controle dos pais sempre existiu: nos tempos antigos, era Sócrates; na década de 1960, foram os Rolling Stones. A diferença em comparação aos dias atuais é que o pânico moral sobre o uso de smartphones é apoiado por evidências.

O poder destrutivo da internet

A ciência agora mostra que o uso excessivo de telas está, pelo menos em parte, por trás do aumento de problemas de saúde física e mental em adolescentes.