Observa muito a vida alheia? Como evitar a comparação com os outros

Comparar-se tem dois lados

Imagem: tongpatong/Getty Images/iStockphoto

As crianças, ao observarem os pais, buscam aprender o certo e o errado, por exemplo. Vivemos em sociedade e é comum que nas relações em diferentes campos, como o financeiro e o social, busquemos referências para fazer as nossas escolhas. "Comparamo-nos uns aos outros a fim de evoluirmos e termos referências do que é bom ou ruim", diz o psicólogo Ricardo Sato.

No caso de uma comparação do salário com outros colegas de profissão, por exemplo, para saber se a remuneração obtida está ou não de acordo com profissionais com o mesmo ramo, pode ser bom. "É uma comparação consciente que pode ser útil para refletir sobre a necessidade de uma recolocação ou para traçar estratégias para melhorar o ganho salarial. Comparar, nesse caso, é uma atitude a favor de um desenvolvimento, de uma mudança positiva", explica o psicólogo Marcelo Lábaki Agostinho.

O problema é quando a comparação traz sofrimento. Nesses casos, apesar de quem se compara poder se sentir superior ou inferior ao outro, geralmente a segunda opção é a que predomina. "O mais comum em quem adota esse padrão é se colocar em desvantagem em relação ao outro", diz Marina Vasconcellos, psicóloga e terapeuta familiar e de casal. "É um indício típico de baixa autoestima. A pessoa não acredita em si mesma, é insegura."

Como evitar cair em uma armadilha

No ponto de vista de Agostinho, é importante questionar se o ideal projetado nos outros não é o do próprio inseguro, ou seja, algo que ele quer alcançar, mas que não admite que é dele, sendo mais fácil olhar o ideal no outro em vez de si mesmo. "Passar a viver sempre a vida do outro, ou seja, sempre se comparando, é empobrecedor, pois a pessoa não consegue olhar para dentro de si mesma", diz.