Saúde social será nova saúde mental: entenda o que é e como cultivar a sua

Você já sabe que é essencial cuidar da sua saúde física e mental. Mas e quanto à sua saúde social? Muitas vezes negligenciada, ela é tão fundamental quanto a prática de exercícios e uma alimentação equilibrada para uma vida longa e plena.

Estudos mostram que laços sociais fortes reduzem o risco de doenças crônicas e aumentam a expectativa de vida. Um levantamento dos anos 1970 feito com quase 7.000 adultos já revelava isso. A pesquisa mostrou que homens com menos conexões sociais tinham o dobro da probabilidade de morrer em um período de nove anos. No caso das mulheres socialmente isoladas, essa probabilidade era quase três vezes maior.

O que é saúde social?

Enquanto a saúde física se refere ao bem-estar do corpo, e a saúde mental ao equilíbrio da mente, a saúde social está relacionada à qualidade dos nossos relacionamentos e à sensação de pertencimento a uma comunidade. Kasley Killam, cientista social formada em Harvard e autora do livro "The Art and Science of Connection" ("A Arte e a Ciência da Conexão", em tradução livre), define saúde social como "a capacidade de desenvolver e manter relacionamentos significativos e interagir regularmente com diferentes pessoas".