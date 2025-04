Como recomeçar a vida do zero? 7 passos para superar momentos difíceis

A vida é cheia de encerramentos de ciclos e muitas vezes eles ocorrem de forma dolorosa: a falência de um negócio próprio, o término de um casamento de décadas e até mesmo a perda de um ente querido podem parecer situações difíceis de sair. Esses momentos podem ser vivenciados com o que chamamos de luto e isso não tem necessariamente a ver com uma morte física.

O luto emocional do encerramento de um ciclo pode ter as fases de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, como identificou a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross. Em seu livro "A Roda da Vida", ela afirmou que não existem alegrias sem dificuldades, nem prazer sem dor, e que em momentos em que não se vê saída em uma situação, há duas coisas possíveis de se fazer: cair no negativismo e procurar culpados ou seguir em frente e recomeçar.

Percalços existem e, embora possam causar muita angústia e sofrimento, podem também ajudar a evoluir e a encontrar saídas inusitadas para a vida. Em grau moderado uma crise pode ser uma possibilidade de crescimento, autoconhecimento e desenvolvimento de possibilidades criativas. Saber adaptar-se ao processo e assumir o protagonismo da situação é fundamental para superar com resiliência as situações problemáticas que acontecem com todos nós.