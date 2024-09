Como lembrar o que se leu? 7 truques certeiros para melhorar a memória

A leitura é uma excelente maneira de aprender, mas lembrar do que lemos pode ser desafiador. A boa notícia é que algumas técnicas podem ajudar a melhorar a memorização. Aqui estão sete dicas da California Coast University para aprimorar sua retenção de leitura:

1.Entenda o contexto: antes de ler, conheça o autor, o período em que o livro foi escrito e o ambiente cultural e político da época. Isso enriquece a compreensão e facilita a memorização.

2. Saiba o que quer: ler com um objetivo específico ajuda a focar no que você quer aprender. Relacione o conteúdo com sua vida para aumentar a retenção.

3. Não deixe de anotar: t ome notas durante e após a leitura. Destaque partes importantes e resuma as principais ideias. Isso ajuda o cérebro a continuar processando as informações, reforçando a memorização.

4. Reflita a respeito: após ler, dedique um tempo para pensar a respeito. Conecte os principais pontos identificados com suas experiências ou conhecimentos prévios. Isso ajuda a consolidar as informações no cérebro.

5. Use impressão, associação e repetição: associe as informações a algo já sabido e repita os conceitos-chave várias vezes. A combinação dessas três técnicas reforça as memórias e fixa o aprendizado.

6. Crie imagens mentais: imagine cenários, gráficos ou situações relacionadas ao conteúdo. Reúna informações semelhantes em blocos visuais para facilitar a recuperação dessas imagens depois.

7. Treine à medida que lê: fragmente a leitura em trechos menores e reescreva-os com outras palavras, mantendo o seu sentido original. Essa estratégia reforça o que foi absorvido e estabelece relação com as informações prévias.