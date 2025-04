5 sinais que indicam que a relação está no fim e dicas do que fazer

Estar presente de verdade em um relacionamento vai além de estar fisicamente perto. Significa prestar atenção no que a outra pessoa diz, valorizar o tempo juntos — mesmo que sejam só alguns minutos por chamada de vídeo. Coisas simples, como ouvir com atenção, sonhar juntos, fazer pequenas surpresas ou até anotar na agenda momentos a dois, fazem diferença. Se a pessoa não consegue estar presente, há algo de errado. Lembrando que, se demonstrar carinho for algo difícil, tudo bem buscar ajuda — é possível aprender a se expressar melhor com o tempo.

2. Não dar muita abertura

Quando alguém começa a perder o interesse no relacionamento, isso pode aparecer na falta de vontade de estar junto ou de compartilhar o que acontece no dia a dia. A pessoa deixa de contar como foi o trabalho, o que está sentindo ou o que está vivendo. Até pode ser que a pessoa tenha dificuldade para se comunicar ou para mostrar o que sente, mas, ainda assim, a falta de abertura pode machucar quem está do outro lado e gerar dúvidas sobre o que está acontecendo na relação.

3. Não querer passar tempo juntos

Em um relacionamento amoroso, uma das coisas que mais causa separações é a falta de tempo e dedicação ao outro. Quando uma pessoa começa a se afastar por muito tempo, isso pode acabar desgastando a relação ou piorando algo que já não estava bem. Mas isso não quer dizer que todo casal que passa pouco tempo junto está com problemas. Na verdade, muitos casais se relacionam à distância, só pela internet. Outros se veem poucas vezes por semana, ou trabalham em horários opostos. O mais importante é que as duas pessoas estejam realmente dispostas a manter a conexão e o cuidado um com o outro.

4. Não ser verdadeiro