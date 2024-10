Método que Bill Gates usa para exercitar memória é baseado na Grécia Antiga

Bill Gates, o fundador da Microsoft, adota uma abordagem única para aprimorar sua memória, um método que vem ganhando destaque.

Ele não apenas recomenda livros e músicas, mas também se envolve em diversas atividades, compartilhando reflexões e análises em seu blog pessoal, o GatesNotes. Em uma postagem de 2012, por exemplo, Gates mencionou sua "memória fotográfica" em relação a tópicos que realmente o apaixonam, como ciência e negócios.

Para melhorar ainda mais sua disposição para recordar informações, ele encontrou um truque no livro "Moonwalking com Einstein: A Arte e a Ciência de Lembrar Tudo", de Joshua Foer. A publicação cita uma técnica com raízes na Grécia Antiga e que o ajudou a praticar e aprimorar sua memória em áreas onde não se destacava anteriormente.