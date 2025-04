Toda natural? Nova onda da estética rejeita exageros; conheça procedimentos

Resultados: O processo é gradual e ocorre ao longo das semanas seguintes, com os primeiros efeitos aparecendo após 30 a 60 dias.

Duração do resultado: O resultado pode durar de 12 a 24 meses, dependendo do produto e do metabolismo do paciente.

Preenchimento facial com ácido hialurônico

Imagem: Getty Images

Objetivo: Restaurar volume, suavizar sulcos e rugas e definir contornos. Pode ser usado para corrigir olheiras, aumentar os lábios, preencher linhas nas marionetes (cantos da boca até o queixo), bigode chinês e sulcos nas bochechas, na definição do ângulo da mandíbula e projeção ou alongamento do mento (queixo).

Como funciona: O ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no corpo que é injetada nas áreas de volume perdido ou nas rugas. Ele atrai água, hidratando e criando uma aparência mais firme e jovem. É um procedimento que exige cautela porque se houver exagero na aplicação pode trazer grande volume.