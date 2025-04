Não deixa ninguém falar? O que significa sempre interromper os outros

Algumas pessoas também têm um entusiasmo tão grande pelo assunto que acabam se atropelando para compartilhar o que pensam, sem perceber o impacto nos outros;

Em certos casos, pode ser um traço narcisista, onde a necessidade de se colocar no centro da conversa impede o respeito ao tempo de fala alheio.

Seja como for, esse tipo de comportamento pode ser trabalhado com empatia, autoconhecimento e prática de escuta consciente. Com dificuldades, busque ajuda de profissionais, como psicólogos e psiquiatras.

É preciso ouvir mais os outros e a si

Ficar em silêncio, em um mundo saturado de estímulos, tornou-se uma escolha rara e necessária. Para o psicólogo Rossandro Klinjey, vivemos cercados por ruídos e distrações que competem pela nossa atenção — o bem mais disputado atualmente. Silenciar, então, segundo ele, exige intenção, pois quando não o fazemos, a vida acaba nos forçando ao recolhimento por meio da dor.

Já o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral alerta que perdemos a capacidade de pausar e lidar com o vazio. Preencher o tempo com multitarefas virou regra, e até o descanso se tornou produtivo. No entanto, momentos simples como contemplar o céu ou brincar com um animal de estimação podem nos reconectar.