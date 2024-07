Carne vermelha, frango, soja ou feijão: qual alimento tem mais proteína?

Assim como as gorduras e os carboidratos, as proteínas são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Elas também são importantes para a manutenção e ganho de massa muscular. Barca comparou a quantidade aproximada de proteínas em 100 gramas de cada um dos alimentos a seguir:

Carne vermelha: aprox. 35 g de proteína/100 g

Filé de frango: aprox. 31 g de proteína/100 g

Peixe: aprox. 27 g de proteína/100 g

Soja: aprox. 17 g de proteína/100 g

Feijão ou grão-de-bico: aprox. 10 g de proteína/100 g

"Se você pensar em carne, frango e peixe, a quantidade de proteína para cada 100 gramas de alimento gira em torno de 30 gramas", resume Barca.

Já entre os vegetais, a soja é a opção que oferece maior quantidade do nutriente.

Veganos têm maior risco de engordar?

Como a diferença entre as quantidades de proteína oferecidas pela carne e os vegetais é grande, uma dúvida que pode surgir é se, na tentativa de ingerir sua "meta" diária do nutriente, os veganos correm o risco de engordar. De acordo com a especialista, porém, um cálculo nutricional que leve em consideração o perfil de cada pessoa pode evitar esse cenário.