Diabetes: qual o risco de um glicosímetro dar erro? E o que deve ser feito?

Jessica Reis, mãe de Emanuelly Vitória, 13, de Ourinhos (SP)

Um dia a escola me ligou falando que ela tinha caído e machucado a mão. Em casa, medi a glicemia e estava acima de 400. Fiz a correção de insulina e ela foi deitar. Cinco minutos depois, meu marido passou no quarto dela e encontrou ela desmaiada na cama. Chamei o Samu, que deu socorro em casa. Na verdade, a glicemia dela estava menos de 30.

A partir dos relatos, a reportagem identificou que dois aparelhos da mesma marca podem apresentar resultados diferentes. Notamos também que uma marca que funciona mal para uma pessoa pode funcionar bem para outra.

"Tenho 21 anos de diabetes tipo 1, fui diagnosticada aos 10 anos. Já usei vários glicosímetros e nunca tive problema", diz Lyvia Melo, diretora de marketing e comunicação do MIDB. Em Recife, ela também já recebeu relatos de imprecisão dos aparelhos, inclusive com a marca que ela usa e se dá bem.

Aline Cristina S.B. da Cunha, 33, do Rio de Janeiro (RJ)

No primeiro trimestre da gestação, fiz exame de sangue e minha glicose em jejum estava em 94. Iniciaram protocolo de acompanhamento e comecei a tomar insulina. No segundo trimestre, o exame de sangue em jejum deu 72 e no aparelho estava dando 107. O mapa de glicose que fiz por 15 dias estava dando altíssimo. Eu vivia com tontura, perdia peso, entrei numa dieta muito rigorosa e acho hoje que desnecessária.

Sinal de alerta

De acordo com a norma ISO 15197:2013, os medidores de glicose vendidos no Brasil não podem apresentar variação glicêmica maior do que 15% em comparação com os testes laboratoriais. No caso de Aline, a diferença chegou a quase 50%.