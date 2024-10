'Ozempic genérico' na rede pública: quando proposta de Paes pode acontecer?

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, afirmou querer incluir a versão genérica do Ozempic na rede pública para pessoas com casos graves de obesidade. Ao jornal Extra, o político disse que a cidade "não vai ter mais gordinho".

Isso pode acontecer a partir de 2026, quando termina a patente de exclusividade para a produção do remédio pela farmacêutica Novo Nordisk.

O que é Ozempic

O Ozempic trata diabetes tipo 2, mas o seu princípio ativo, a semaglutida, regula as respostas de saciedade e emagrece. Por esse motivo, a medicação passou a ser usada também no tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidade (diabetes e hipertensão, por exemplo). É a prescrição chamada off label (fora da bula, na tradução do inglês).