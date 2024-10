Fugir do treino de pernas é um erro: veja 6 motivos para malhar a região

"Como possuem inúmeros músculos, as pernas suportam um treinamento intenso, o que também incentiva a secreção de hormônios que atuam no processo de emagrecimento", acrescenta Rodrigo Sangion, educador físico.

2. Aumenta a produção de testosterona

Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research mostra que fazer agachamento e leg press, dois exercícios clássicos para as pernas, estimula a produção de testosterona e GH (hormônio do crescimento) — substâncias essenciais para o processo de construção muscular no corpo todo. Logo, ao manter o nível desses hormônios elevado no organismo, o treino para membros inferiores contribui para os resultados dos exercícios para peito, braços, costas, ombros.

3. Evita dores nas costas

Imagem: Getty Images

O treino de pernas poderá garantir maior estabilidade à coluna, que tende a se desgastar com o passar dos anos. A justificativa é que determinados músculos da parte inferior do corpo, como glúteos, quadríceps e posterior de coxas, contribuem no controle do posicionamento da pelve, o que, consequentemente, ajuda a sustentar a lombar. Por isso, pernas fracas podem prejudicar todo o equilíbrio corporal e gerar dores na coluna.