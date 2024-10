Este treino para a região pélvica evita escape de xixi e melhora até o sexo

As aulas de fortalecimento pélvico no VivaBem no Seu Tempo foram orientadas pela equipe do Instituto Cau Saad. A seguir, mostramos três exercícios ensinados pela professora Luana Jesus durante o evento.

3 exercícios para fortalecer a região pélvica

1. Elevação pélvica

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

Deite-se no chão com a barriga para cima. Flexione os joelhos, coloque os pés no solo, mantenha os braços ao longo do corpo e alinhe os joelhos com a largura dos quadris.

Contraia os músculos do assoalho pélvico e levante os quadril, formando uma linha reta dos joelhos aos ombros. Fique nessa posição por 15 segundos, com consciência da contração, e retorne. Faça 10 movimentos.