Bumbum forte e definido: 8 exercícios para crescer os glúteos

Imagem: iStock

É um exercício isolado para glúteos.

Fixe as tornozeleiras com o peso escolhido em ambas as pernas.

Fique na posição de quatro apoios, com as duas mãos, os cotovelos, os joelhos e as canelas apoiados no chão.

Faça um movimento de "coice" com a perna direita, esticando-a para trás e para cima.

Retorne à posição inicial em um movimento controlado.