Ela teve ressacas fenomenais e apagões: 'Achei que não precisava de ajuda'

Entrevistar a família também é importante. Ela sofre com a situação e precisa ser parte do tratamento, com a terapia de família sendo uma opção.

Profissionais devem estar atentos à necessidade de medicação. Psicoterapeutas, assistentes sociais ou enfermeiros, além dos grupos de ajuda mútua, precisam monitorar a necessidade de remédios ou internação, cuja prescrição é feita por médicos.

Impacto do álcool é desigual

Racismo, pobreza e desigualdade social histórica contribuem para que a população negra seja a mais atingida pelas mortes atribuídas ao uso de álcool no Brasil. Igualmente, os fatores dificultam a busca e o acesso a tratamentos. As informações são do estudo Álcool e a Saúde dos Brasileiros: Panorama 2024, divulgado pelo CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool) no fim de agosto.

Segundo os dados mais recentes disponíveis, de 2022, a taxa de mortes relacionadas ao álcool entre pretos e pardos foi, respectivamente, de 10,4 e 10,3 por 100 mil habitantes. Entre as pessoas brancas, a taxa foi de 7,9. As mulheres pretas e pardas são as mais vulneráveis, com uma taxa de mortalidade de 3,2 e 2,2; a taxa entre brancas é de 1,4.

Internação clínica

O tratamento do alcoolismo pode ser ambulatorial, com consultas regulares e acompanhamento dos profissionais já citados, mas casos graves exigem estratégias diferentes.