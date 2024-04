João Gordo troca o álcool pelo boxe e perde 45 kg: 'Achei que ia morrer'

Desde 1989, João Gordo e o Ratos de Porão gritam a plenos pulmões um de seus clássicos, com uma letra assim: "Viver sempre chapado é melhor do que lutar / Beber até morrer, essa é a solução". "Beber até Morrer", do disco "Brasil", acabou marcando uma página triste com a morte do ex-integrante Jabá, que lidou com o alcoolismo nos seus últimos anos de vida. Mas também se tornou um virar de página para o vocalista do grupo, que completou 60 anos em março.

"Há um ano, eu tava com 169,8 kg, cara. E agora eu tô com 124", comemora João Gordo, ainda suado após correr na esteira e fazer uma sessão de boxe no quintal de sua casa, na zona oeste de São Paulo.

Ver o cantor se exercitando de fato é uma novidade. "Na minha vida inteira, eu só joguei xadrez, videogame, fumei maconha e bebi, tá ligado?". Agora, já são dez meses de dedicação a uma vida sem álcool, com alimentação regrada e atividade física.