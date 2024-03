O que acontece no seu corpo quando você fica bêbado

Fontes: Felipe Antonio Rischini, médico clínico geral do HC-Bauru/USP (Hospital das Clínicas de Bauru da Universidade de São Paulo), com titulação em medicina de emergência pela Abramede (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica); Guilherme Messas, médico psiquiatra, professor livre docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro da rede ACT Promoção da Saúde; Saul Velloso Schnitman, médico neurologista do Hupes-UFBA (Hospital Universitário Professor Edgar Santos da Universidade Federal da Bahia), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), professor na Escola Brasil Medicina; Ministério da Saúde; ACT Promoção da Saúde; e CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool). Revisão médica: Guilherme Messas.

Referências:

LaHood AJ, Kok SJ. Ethanol Toxicity. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557381/

Tetrault JM. Risky drinking and alcohol use disorder: Epidemiology, clinical features, adverse consequences, screening, and assessment. Disponível em https://medilib.ir/uptodate/show/7809

Vonghia L, Leggio L, Ferrulli A, Bertini M, Gasbarrini G, Addolorato G; Alcoholism Treatment Study Group. Acute alcohol intoxication. Eur J Intern Med. Disponível em

https://bit.ly/3V8QEFy