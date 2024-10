Mãe diz que uso de vape contribuiu para morte de filho: 'Pulmão não reagiu'

Riscos pulmonares e cardíacos são as consequências mais relacionadas ao uso do vape. Em 2019, os EUA caracterizaram uma condição diretamente ao uso dos dispositivos. É a Evali, sigla em inglês para lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaping. Os pacientes apresentam dificuldades para respirar e dor no peito como sintomas primários.

Vapes não substituem cigarros convencionais e nem ajudam a parar de fumar. Essa teoria é bastante popular, mas não passa de mito. A dependência se desenvolve da mesma forma, porque os vapes têm nicotina, assim como os cigarros convencionais, e não foram desenvolvidos para controlar o tabagismo. Pneumologistas ouvidos por VivaBem já disseram que quem opta pelo vape para parar com os cigarros tradicionais costuma usar os dois juntos, aumentando os riscos à saúde.

Um estudo, inclusive, indicou que usar vape equivale a fumar 20 cigarros por dia. A pesquisa, que também indicou maior risco de adicção com o produto, foi feita pelo Programa de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração (SP) com ex-fumantes de cigarro convencional que migraram para o eletrônico.

Substâncias presentes nos vapes são desconhecidas

Além da nicotina, substâncias tóxicas presentes no vape prejudicam a saúde. Como não há controle sobre os produtos, é difícil saber exatamente o que está presente em cada um. Estudos já identificaram mais de 2.000 substâncias, entre elas: