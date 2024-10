Empresária morreu após 6 plásticas simultâneas: o que é embolia pulmonar?

A embolia, causada, por exemplo, por um procedimento cirúrgico, pode demorar alguns dias para começar a se manifestar em sintomas. Cirurgias trazem riscos porque ficamos muito tempo parados na mesma posição.

Nem sempre é fatal. Alguns trombos pequenos podem se desfazer sozinhos, sem causar a interrupção no fluxo sanguíneo.

Mesmo coágulos pequenos e não fatais causam sintomas. Entre os sintomas estão dor no peito de início repentino ou que vai aumentando de intensidade, falta de ar, aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, palidez, ansiedade, pele e unhas azuladas, tosse seca ou com sangue, dor aguda no peito e febre.

O que aconteceu

Viviane, 24, foi internada com complicações dois dias após realizar as cirurgias. Ela fez os procedimentos em 31 de agosto, em uma clínica particular de Sobral (CE), recebeu alta em 1º de setembro e no dia 2 foi levada para uma UPA, onde foi diagnosticada com embolia pulmonar. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela família contra o médico responsável pelos procedimentos e confirmadas pelo UOL.

Da UPA, ela foi transferida para o Hospital Regional Norte, também em Sobral. Viviane foi internada na Unidade de Terapia Intensiva por cerca de 20 dias, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (26), após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias.