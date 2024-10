Coceira ou prurido? Atenção, podem ser sintomas de herpes genital

Como é o contágio e como prevenir a herpes genital

A transmissão da herpes genital ocorre principalmente com o contato da pele com uma lesão ativa. Mas o HSV-2 pode estar presente nos fluidos corporais da pessoa infectada, como na saliva, sêmen e secreções vaginais.

Por isso é muito importante o uso consistente de preservativos durante as relações sexuais, não só no sexo vaginal, como também no anal e no oral. Alguns manuais também recomendam que pessoas que possuam herpes genital se abstenham da atividade sexual quando estiverem em crises da doença.

Fontes: Maria Cristina Meniconi, ginecologista e obstetra; Lia Cruz Damásio, ginecologista; e Regina Amarante, ginecologista.