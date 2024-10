Estas perguntas nunca devem ser feitas às crianças na volta da escola

"A resposta a essa pergunta ["o que você quer ser quando crescer?"] para as crianças quase sempre se limita a algumas carreiras sobre as quais elas tenham algum conhecimento", diz Ryan Duffy, professor de psicologia da Universidade da Flórida (EUA), que se especializou no estudo da vocação dos seres humanos.

"Acho que se as crianças aspiram a essas carreiras e depois a maioria acaba seguindo outra, isso pode levar à insatisfação", acrescentou ele à BBC Mundo.

*Com informações de reportagem publicada em 06/05/2021