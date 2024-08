'Com 4 anos, minha criança perguntou se podia morrer para nascer menina'

Como saber se uma criança está infeliz com o gênero?

O psiquiatra Saulo Vito Ciasca, coordenador do Espaço Transcender e colaborador do Núcleo Trans Unifesp - Famílias, Adolescências e Infâncias, explica que já por volta dos dois a três anos, a criança começa a se entender como menino ou menina. Pode ser por volta dessa idade que a criança trans comece a demonstrar descontentamento com o gênero que foi designado a ela desde o nascimento.

Diferentemente de uma criança que apenas gosta de brincadeiras estereotipicamente associadas a outro gênero, a criança trans em geral diz ser de outro gênero, reivindicando outra identidade, além de ser um assunto frequente no dia a dia dela. Podem questionar inclusive sua anatomia genital, mas isso não é regra ou obrigatório.

Saulo Vito Ciasca, psiquiatra

A criança trans tende a se sentir desconfortável com nomes e pronomes diferentes daqueles com que ela se identifica. Isso faz com que ela apresente sinais importantes de sofrimento, pois passa a sentir que não está sendo escutada e respeitada.

"Uma criança que não é ouvida em relação a não se sentir confortável com seu corpo ou com o gênero designado a ela desde o nascimento tende a se retrair e se isolar, aprendendo a esconder alguns comportamentos que lhe disseram que eram 'errados' por causa do seu gênero. Isso gera sofrimento, angústia, com maior chance de depressão, ansiedade, fobia social, irritabilidade, dificuldades de adaptação social e escolar, piora na sociabilidade, transtornos relacionados à imagem corporal, transtornos alimentares, autolesão e suicídio", explica o psiquiatra.

As etapas da transição de gênero

A transição de gênero de uma criança começa com as mudanças sociais, como as que Ágatha viveu. Em outras palavras, a criança escolhe desde o nome pelo qual quer ser chamada, seus pronomes, as roupas que gostaria de vestir, o tipo de cabelo que quer ter até os brinquedos que prefere que façam parte da sua rotina. Isso já é o suficiente para a criança transicionar e se sentir mais confortável em ser quem é.