7 sinais que os pais devem observar no comportamento dos filhos

No início da vida escolar, é natural que os pequenos estejam desconfortáveis, inseguros e chorem ao se separar dos pais. No entanto, se o sofrimento persistir após a fase de adaptação, é importante avaliar o que está acontecendo.

A fase de adaptação na escola é essencial para a criança se sentir segura no novo espaço. Durante o período, é recomendado que os pais analisem o tratamento e atenção dos profissionais e percebam o ambiente: se há muitas crianças chorando, como é o acolhimento nestas situações, por exemplo.

2. Choro com muita frequência

Imagem: Getty Images

Segundo a pediatra Daniela Piotto, sobretudo em bebês, o choro é uma demonstração de sofrimento. Quando a criança chora muito (como ao ser deixada na escola, com alguém, ou perto do momento de ir para algum lugar), algum aspecto do ambiente pode torná-lo um espaço aversivo ou intimidador.

"Bebês e as crianças até os 2 anos não verbalizam e sentem muito o ambiente. Se não é favorável, não são acolhidas, há negligência, a criança chora mesmo", indica Piotto, do Fleury Medicina e Saúde.