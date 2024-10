'Dia do lixo', fome emocional: 5 hábitos que engordam e como evitá-los

Muitas pessoas mantêm uma alimentação regrada e saudável durante a semana e se permitem comer de tudo em uma única refeição (ou dia) do fim de semana. Nesse dia, também chamado de "dia do lixo", o organismo acha que não está somente em restrição calórica, então ocorre um aumento no metabolismo que tinha diminuído para se adaptar à dieta —o famoso efeito platô.

O problema é que muitos exageram nesse dia e consomem calorias demais, colocando a perder tudo o que foi feito durante a semana. Além disso, a tática pode gerar uma compulsão e fazer com que a pessoa até mesmo abandone a alimentação saudável de segunda a sexta.

Alguém em processo de emagrecimento precisa aprender a fazer boas escolhas alimentares, a controlar suas vontades e a comer o suficiente para suprir seu desejo, seja na segunda-feira, seja no sábado.

2. Deixar de praticar atividade física

Imagem: iStock

O processo de emagrecimento, da mudança no estilo de vida e a aquisição de hábitos de vida mais saudáveis devem ter como objetivo a saúde, e não somente a estética. Isso quer dizer que não há motivo para abandonar os exercícios que comprovadamente podem trazer tantos benefícios para o corpo e a mente.