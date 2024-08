Refrigerante light ou suco em lata, o que é melhor para emagrecer?

Se formos olhar a composição dos dois, até há uma pequena vantagem do suco pronto, pois ele leva fruta, mesmo que em pequena quantidade, mas isso não faz dele um produto saudável.

Suco, mas só às vezes

Boa parte dos sucos industrializados é do tipo néctar, que tem pouca quantidade da fruta e muito açúcar. Se a bebida for do tipo em pó, como é comumente vendida junto com os lanches de rua, o teor de fruta pode ser somente de 1%. Fora que essas categorias podem ser quase tão ricas de aditivos quanto os refris.

O melhor mesmo é o feito na hora. Mas, se tiver que optar por um pronto, fique com os integrais, que não têm adição de água ou conservantes, e ainda preservam mais nutrientes da fruta. Eles continuam ricos em açúcar, mas o naturalmente presente nas frutas. Neste caso, sim, o suco é uma escolha mais equilibrada para o organismo do que o refrigerante.

E o refrigerante light?