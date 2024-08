Existe truque para emagrecer sem treinar? Especialista esclarece

Para isso de fato ocorrer, ter um padrão alimentar sustentável, seguro e agradável é superimportante nesse processo. Mas para quem pretende fazer isso de forma sedentária, há um limite.

Paola Machado explica que chega um momento que o corpo precisará de um gasto extra de energia, como aqueles conquistados com exercícios físicos, por exemplo.

Dietas de baixa caloria podem causar mudanças compensatórias em seu corpo, incluindo aumento do apetite e perda de massa muscular (aqui eu reforço que perdendo musculatura, você também perde peso na balança, o que não é necessariamente bom), tornando mais difícil manter a peso ao longo do tempo. Paola Machado, em coluna publicada em VivaBem

Mas o sedentarismo, mesmo diante de uma redução de peso, pode trazer outras consequências. Em longo prazo, comportamentos sedentários podem levar à morte por diversas causas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer.

Um estudo aponta que pessoas que ficam mais de seis horas por dia sentadas têm uma taxa de mortalidade 19% maior em comparação a quem passa menos de três horas na cadeira.

Os exercícios fazem muito mais pela sua saúde do que apenas mudanças de peso corporal. Um estilo de vida equilibrado e saudável é o ideal e recomendado, já que além de melhorar sua composição corporal geral (aumento de musculatura e redução de gordura corporal, emagrecendo de fato), você colherá diversos benefícios do exercício para saúde em geral, como melhora da glicemia, redução de marcadores inflamatórios, melhora do seu humor e saúde mental, melhora cardiovascular e da saúde óssea, redução do risco de doenças crônicas, melhora da coordenação e equilíbrio etc.