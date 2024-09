Só exercício aeróbico emagrece? 4 razões para apostar também na musculação

Como o corpo não precisa de uma energia rápida nesse momento, ele passa a utilizar a gordura intramuscular e do sangue Vandré Casagrande Figueiredo, pesquisador da Universidade de Kentucky (EUA).

Um estudo feito na Universidade de Penn State (EUA) reforça essa ideia e mostra que as pessoas com excesso de peso que investiram na musculação três vezes por semana queimaram 40% mais gordura do que as que realizaram apenas exercícios aeróbicos. Outra revisão de estudos com 366 idosas que treinaram musculação de alta intensidade mostrou que elas conseguiram perder medidas na cintura sem mudar a alimentação. Isso mostra quem quanto mais massa muscular tiver, mais gordura a pessoa vai queimar.

Imagem: iStock

3. Melhora a resistência à insulina

As alterações fisiológicas que acontecem no organismo por conta dos exercícios de força também ajudam a melhorar o perfil metabólico do corpo, corrigindo aquilo que as impede de emagrecer. Segundo Gentil, os efeitos são ainda melhores em pessoas com diabetes ou naquelas que sofrem com a síndrome metabólica.

Esses indivíduos têm maior dificuldade de perder peso devido à resistência à insulina —quando o hormônio deixa de trabalhar corretamente e aumenta os níveis de glicose no sangue, acumulando mais gordura corporal, principalmente na região da barriga.