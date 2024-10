'Tirei parte do pulmão e vivi 23 anos sem diagnóstico até descobrir doença'

Tratamento. O tratamento da fibrose cística é complexo e direcionado aos órgãos afetados. Para o sistema respiratório, são utilizados medicamentos, inalações e fisioterapia para evitar infecções pulmonares. Na parte digestiva, é necessária a reposição de enzimas pancreáticas.

Avanços da medicina. Os moduladores da CFTR, que ajudam a corrigir o defeito genético, têm mudado o panorama da doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, a doença ainda impacta muito a vida social e profissional dos pacientes devido às infecções recorrentes e ao tempo necessário para os tratamentos diários.

A fibrose cística também traz desafios na área reprodutiva. Embora as mulheres possam engravidar com dificuldades, 99% dos homens com a doença são inférteis, mas técnicas como a fertilização in vitro podem ser uma opção.

A expectativa de vida dos pacientes com fibrose cística tem aumentado com o avanço dos tratamentos, especialmente com os moduladores da CFTR. Sem esses moduladores, a expectativa de vida é em torno de 30 a 40 anos, mas espera-se que, com a terapia adequada, os pacientes possam alcançar uma longevidade próxima à normal e levar uma vida mais ativa e saudável.

Fonte: Rodrigo Athanazio, pneumologista, médico assistente da Divisão de Pneumologia do InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.