Cientistas descobrem novo grupo sanguíneo e desvendam mistério de 50 anos

Um novo grupo sanguíneo foi descoberto por cientistas da Universidade de Bristol e do Grupo de Sangue e Transplante do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que solucionaram um mistério de 50 anos que prejudicava a eficácia das transfusões de sangue.

De acordo com a pesquisa publicada nesta segunda (16) no periódico Blood, além de ter sangue A, B, AB ou O com fator RH positivo ou negativo, os seres humanos podem também ser positivos ou negativos para o antígeno AnWj.

Pacientes "negativos" naturalmente são raros

Algumas pessoas não possuem o antígeno no seu sangue devido a doenças como o câncer ou desordens hematológicas, mas existem casos raros em que a pessoa simplesmente nasce sem ele, concluíram os cientistas. A existência do AnWj era conhecida desde 1972, mas é justamente esta origem genética que era desconhecida até o momento.