Rosácea: como lidar com a vermelhidão no rosto e quais os gatilhos de piora

Calor

Estresse

Álcool

Alimentos picantes

Queijo

Cafeína

Bebidas quentes

Mudanças bruscas de temperatura

Atividades físicas

Uso de cosméticos inapropriados para esse tipo de pele (como ácidos muito fortes)

Existe tratamento?

Durante a crise, quando a vermelhidão e o ardor são intensos, o mais importante é tentar diminuir a temperatura da pele para aliviar a sensação de ardência. Vale, por exemplo, colocar o hidratante de uso diário e até a garrafinha de água termal na geladeira antes de aplicar sobre a pele.

Outra possibilidade é fazer um chá de camomila, que tem propriedades anti-inflamatórias, e utilizar os saquinhos para fazer compressas geladas no rosto.

No consultório, alguns tratamentos podem ser feitos para controlar a doença e melhorar o aspecto da pele. "Se a manifestação for apenas a vermelhidão, o uso de hidratantes específicos e aplicação de laser são os procedimentos mais recomendados", explica Ortolan.

No caso de quem sofre com pústulas, o médico pode recomendar o uso de antibióticos via oral ou de uso tópico para reduzir a inflamação no local.