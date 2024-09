Carmo Dalla Vechia: 'Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando'

Carmo Dalla Vechia, 54, é um ótimo exemplo de que a geração com mais de 45 anos entendeu as coisas boas trazidas pela maturidade e não deixa de fazer planos ou experimentar coisas novas por causa da idade.

Em conversa com a atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, evento do UOL realizado no último sábado (28), o ator e empreendedor deixou claro que continua com a cabeça aberta para viver novas experiências —ele começou a estudar piano aos 47 e a fazer sapateado aos 49. Além disso, revelou que gosta da maturidade e das coisas que o passar dos anos nos traz.

"Eu acho uma aventura muito divertida, muito louca, muito impressionante. Gosto da idade. Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando. Eu me acho mais interessante. Acho bonita a experiência, as marcas, e você perceber no rosto daquela pessoa que ela tem história pra contar."