Escapes de xixi são comuns: normalizar assunto facilita busca por soluções

O evento do UOL teve também outras atividades focadas na saúde e bem-estar do público acima de 45 anos, como aula de ioga, massagem e orientação nutricional. Além disso, a atriz Flávia Alessandra conversou sobre assuntos importantes da maturidade com Cláudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Carmo Della Vecchia, Luciana Mello e Cláudia Ohana. Confira as entrevistas mais abaixo e no YouTube de VivaBem.

Carmo Dalla Vechia: 'Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando'

Em conversa com a atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, o ator Carmo Dalla Vechia deixou claro que continua com a cabeça aberta para viver novas experiências —ele começou a estudar piano aos 47 e a fazer sapateado aos 49. Além disso, revelou que gosta da maturidade e das coisas que o passar dos anos nos traz.