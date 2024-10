Claudia Raia: 'Após os 40, a mulher é colocada num buraco e fica invisível'

"Você realmente descobre o que quer fazer, o que quer ser e onde quer estar. É o segundo ato da nossa vida e, geralmente, em teatro, o segundo ato é melhor do que o primeiro. É quando as histórias se resolvem, é quando os amores se concretizam. Não tenham medo de chegar na maturidade."

Com essa mensagem, a atriz Claudia Raia resumiu, ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, o momento que vive aos 56 anos. Os dois foram entrevistados pela também atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, evento do UOL realizado no último sábado (28).

O casal, que ficou junto depois dos 40 anos, falou sobre as vantagens de começar um relacionamento na maturidade: "Suas escolhas são diferentes e você quer estar nesse lugar", disse Jarbas.