6 posturas de ioga para fortalecer o corpo, relaxar e equilibrar as emoções

Carmo Dalla Vechia: 'Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando'

Em conversa com a atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, o ator Carmo Dalla Vechia deixou claro que continua com a cabeça aberta para viver novas experiências —ele começou a estudar piano aos 47 e a fazer sapateado aos 49. Além disso, revelou que gosta da maturidade e das coisas que o passar dos anos nos traz.

Claudia Raia: 'Após os 40, a mulher é colocada num buraco e fica invisível'

Em conversa com a atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, a atriz Claudia Raia e o ator Jarbas Homem de Mello falaram sobre como é diferente começar um relacionamento na maturidade, a invisibilidade da mulher após a menopausa, como o sexo melhora nessa fase da vida e muito mais.