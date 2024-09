Cláudia Raia fala sobre rotina, carreira e sexo depois de ser mãe aos 56

"Graças a Deus, a evolução da medicina ampliou a gama de opções para quem quer mudar alguma coisa —e quem não quer?— seja por motivações estéticas, seja para melhorar a qualidade de vida. Todos os procedimentos aos quais me submeti me fizeram gostar ainda mais do corpo que eu vejo no espelho. Se você é do time que fica incomodada com os efeitos da passagem do tempo, é possível suavizá-los. Se aceita as suas rugas, tudo bem também."