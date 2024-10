Claudia Ohana: 'Coitada o cacete! Tenho 61 e posso postar foto de biquíni'

"Quando fiz 60 anos, estava [na novela] 'Vai na Fé' e dando muitas entrevistas. As perguntas que me faziam, além de como é envelhecer, era: 'Você faz sexo?'. Como se fazer sexo na minha idade fosse algo de ET."

Imagem: Mari Pekin/UOL

Pouco mais de um ano depois desse episódio e ainda mais empoderada pela sabedoria que a maturidade vem lhe trazendo, a atriz, cantora e palestrante Claudia Ohana, 61 anos, foi uma das entrevistadas de Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, evento do UOL realizado no dia 28 de setembro, que teve entrevistas com famosos e várias atividades focadas na saúde e bem-estar da geração 45+.