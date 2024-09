VivaBem no Seu Tempo: evento gratuito tem treinos e entrevistas com famosos

O VivaBem, plataforma de saúde e bem-estar do UOL, vai realizar no sábado (28), às 9h, a segunda edição do VivaBem no Seu Tempo. O evento que foca no poder, na saúde e no bem-estar da geração de 45 anos ou mais terá muitas atrações este ano.

Uma das principais novidades é a participação especial da atriz Flávia Alessandra, que irá apresentar o encontro e fazer entrevistas com celebridades como a cantora Luciana Mello, o ator Carmo Dalla Vecchia e a atriz Cláudia Ohana. Além de acompanhar as conversas, o público presente terá um dia repleto de experiências gratuitas no Espaço Saúde e no Espaço Movimento. Nessas áreas, será possível fazer aulas de ioga, teste de força, consultoria nutricional, massagem e muito mais.

O VivaBem no Seu Tempo vai ser realizado na Casa de Cultura do Parque, em frente ao Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e os ingressos gratuitos podem ser obtidos aqui (as vagas são limitadas). As atividades estão sujeitas à lotação e você deve ir com roupas confortáveis e tênis para aproveitar melhor a experiência do evento.