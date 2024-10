Luciana Mello fala do lado bom da maturidade: 'Aprender a encarar a vida'

Para a cantora e compositora, o passar do tempo também deixou evidente a força do estar aqui e agora, sempre exercitando a paciência contra a ansiedade que permeia os tempos atuais.

Com mais de 35 anos de carreira e uma vasta experiência adquirida até integrar a geração de pessoas com mais de 45 anos, Luciana celebra: "Ainda bem que eu estou aqui fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Essa é minha missão de vida, trazer alegria para as pessoas. Espero cumprir isso por muito mais tempo."

Imagem: Mari Pekin/UOL

Assista à entrevista completa com Luciana Mello no vídeo que está no início da reportagem. Abaixo, você pode conferir também as conversas com Carmo Dalla Vechia, Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello no VivaBem no Sem Tempo.

*O VivaBem no Seu Tempo teve patrocínio de A.C. Camargo Cancer Center, Oi e POISE, além de apoio de Amanary SPA e UTreino.

Carmo Dalla Vechia: 'Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando'