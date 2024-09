Gordura de origem vegetal ou animal: qual merece mais espaço no cardápio?

Outras gorduras

Mas o mundo "engordurado" conta ainda com integrantes que despontam em estudos como aliados da saúde. São os ácidos graxos insaturados, que colecionam indícios como protetores das artérias e do cérebro, entre outros atributos. "A recomendação é priorizar esse grupo, dentro do equilíbrio", enfatiza Cukier.

Fazem parte do time as monoinsaturadas do azeite, do abacate, das nozes e do amendoim. Há também as poli-insaturadas, que contemplam o afamado ômega-3, presente em pescados como a sardinha, além das sementes de chia e de linhaça.

O ômega-6 é mais um exemplo do reino dos poli-insaturados e aparece nos óleos de soja, canola e girassol. Aliás, o trio oferece um arranjo harmonioso de ácidos graxos, e pesquisas atestam que não há motivo para serem banidos do prato, embora estejam cercados de mitos. Esses ingredientes, bem como outros itens ricos em gordura, incrementam as preparações, melhorando a consistência e realçando sabores.

Se a gordura faz bonito nas receitas, seu desempenho no organismo é dos mais nobres entre os nutrientes. Ela transporta vitaminas, participa da produção de hormônios e compõe as membranas celulares. É um nutriente essencial. "Só não vale exagerar na quantidade", lembra o cardiologista do Einstein.

Outra recomendação é fazer as melhores escolhas para, como atestam as pesquisas, não botar o coração em risco.