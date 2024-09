'Minha doença só me deixa ingerir 20 g de gordura; só como para sobreviver'

Em 2021, fiquei muito debilitado, pensei que estava com câncer e fiquei com medo de morrer e deixar as minhas duas filhas, a Cecília e a Thalycia, sem pai. Comecei uma nova investigação e passei com uma gastroenterologista que comentou que uma amiga endocrinologista estava fazendo um estudo com pacientes que tinham o quadro parecido com o meu. Passei com essa endócrino, ela me pediu vários exames, entre eles, um teste genético.

Aos 39 anos, fui diagnosticado com a síndrome da quilomicronemia familiar, uma doença rara que aumenta os níveis dos triglicerídeos no sangue. Talvez algumas pessoas ficassem chocadas e assustadas com o diagnóstico, mas fiquei aliviado de saber o que tenho e que não sou o único.

Gosto de conversar, me conectar e trocar experiências com outros pacientes, saber a história deles, como eles descobriram a doença, o que eles comem. Faço parte de duas associações: Associação Cearense dos Portadores de Doenças Raras e Associação Brasileira de Síndrome da Quilomicronemia Familiar.

Tomo uma medicação chamada volanesorsena, cujo acesso consegui via judicial. Ela ajuda a baixar os triglicerídeos —hoje minhas taxas ficam entre 600 a 700, mas já cheguei a 300. No começo, aplicava a injeção uma vez por semana, atualmente aplico a cada 15 dias.

A base do meu tratamento continua sendo a ingestão de até 20 gramas de gordura por dia, mas uma das coisas que melhorou é que posso comer os alimentos da dieta em maior quantidade. Por exemplo, se antes comia de 3 a 4 colheres de arroz integral, hoje posso comer 6, o que ajuda a diminuir a fome.

Uma vez por mês a nutricionista libera para eu comer algo fora da dieta, mas com alguns cuidados. Por exemplo, posso comer um pedaço de pizza, mas precisa ser o sabor mais saudável. Posso comer uma carne do churrasco, mas precisa ter o corte e o preparo corretos. Também pratico atividade física seis vezes por semana, faço musculação, corro e jogo futebol.