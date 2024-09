Jogador está com tromboembolismo pulmonar: o que é e há risco de morte?

O atacante Osvaldo, do Vitória, está internado em um hospital de Salvador com tromboembolismo pulmonar, conhecida pela sigla TEP. O clube disse que o atleta reclamou de dores na perna na viagem de volta para a Bahia após um jogo no sábado (14).

O TEP é a mais séria complicação da trombose. A doença é resultado do deslocamento do trombo da veia para o pulmão e a gravidade dependerá do tamanho e da quantidade de coágulos.

Apesar da seriedade, em 90% dos casos a situação é controlada com medicamentos, reduzindo as chances de morte. Em algumas situações, no entanto, é necessária a atuação conjunta de cardiologistas, neurologistas, angiologistas, pneumologistas e até hematologistas.