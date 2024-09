'Não tenho medo de viciar': a febre arriscada do uso recreativo de Venvanse

Seja para melhorar a performance no trabalho, para ficar eufórico em festas ou para emagrecimento, o Venvanse ganhou o TikTok e outras redes sociais pelos seus supostos efeitos "milagrosos".

Também virou a droga dos concurseiros, que usam o medicamento para melhorar o foco na preparação para as provas. As consequências do uso indevido, no entanto, são negativas e podem ser graves, segundo especialistas ouvidos por VivaBem.

O medicamento é um estimulante do sistema nervoso central indicado para tratar pacientes com TDAH. Quando não é usado para isso e com acompanhamento médico, pode causar problemas como hipertensão e dependência.

Venvanse é indicado para tratamento do TDAH Imagem: Ronaldo Carlos Trevisan

'Estoques se esgotaram'

Outro "efeito colateral" é a escassez do remédio nas prateleiras das farmácias para quem realmente precisa.