Atacante do Vitória é internado em Salvador com tromboembolismo pulmonar

Diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, o experiente atacante Osvaldo, do Vitória, está internado, em um hospital de Salvador. O clube informou por intermédio de uma nota que o atleta reclamou de dores na perna na viagem de volta para a Bahia depois do triunfo sobre o Atlético-GO, em Goiânia, no sábado.

No geral, o tromboembolismo pulmonar é a obstrução dos vasos da circulação arterial pulmonar, que pode ser causada por qualquer partícula, seja ela líquida, sólida ou gasosa, originada em outra parte do corpo.

"Boa noite pessoal, passando para falar que estou bem e para agradecer o carinho e preocupação de todos vocês. Esse problema aconteceu por causa de uma pancada que eu havia sofrido na perna, o edema acabou gerando um coágulo que se deslocou, mas graças a Deus foi detectado a tempo. Estou recebendo todos os cuidados e logo espero estar de volta defendendo as cores do leão. Um grande abraço a todos", disse Osvaldo em suas redes sociais.