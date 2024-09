Datena diz que sogra morreu após caso de assédio; estresse pode causar AVC?

José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) no debate deste domingo (15) após o ex-coach citar uma acusação de assédio sexual contra o apresentador. Datena disse que reagiu ao lembrar do que ocorreu com a sogra dele na época.

Durante esse período [das acusações], a minha sogra, que já não estava bem, sofreu três AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu de complicações desses AVCs muito por causa desses problemas que eu tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo e que jamais cometi.

José Luiz Datena

Relação entre emoções e AVC

AVC pode ter ligação com emoções? "No caso de emoções fortes, pode aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, que aumentam a chance de complicações cardiovasculares, como rompimento de vaso e infarto", afirma o cardiologista clínico Flávio Cure, especialista em cardio-oncologia. A situação específica da sogra de Datena não foi detalhada.